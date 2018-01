Baltimora, paziente abbandonata in strada al freddo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Abbandonata al gelo. Vestita di un solo camice e in evidente stato confusionale, una paziente – presumibilmente impossibilitata a pagare le spese mediche – è stata letteralmente scaricata in strada dal personale dell’ospedale dov’era ricoverata, il Meryland Medical Center di Baltimora. A riprendere l’ignobile scena Imamu Baraka, giovane studente che ha deciso di condividere il video su Facebook e denunciare il fatto dopo aver chiamato i soccorsi, salvandole la vita. “L’ho visto con i miei occhi – ha spiegato Baraka nella didascalia del video -. Non ho avuto altra scelta se non dare voce a questa giovane donna”. Le incredibili immagini – dove è possibile vedere i portantini dell’ospedale che rientrano nella struttura dopo averla abbandonata e l’uomo che si prende cura della paziente, calmandola fino all’arrivo dei soccorsi – hanno suscitato un’ondata di indignazione in tutto il Paese, costringendo il Meryland Medical Center a scusarsi.

