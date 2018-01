Chiusa strada per Gressoney  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

”La Presidenza della Regione informa che, a seguito di Ordinanza n°3/2018 del Sindaco del Comune di Lilianes, la strada regionale n 44 per Gressoney verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 23 di oggi, 12 gennaio 2018, fino alle ore 6 di domani, 13 gennaio 2018, a causa del rischio di caduta massi”. Lo comunica in una nota la Regione Autonoma Valle d’Aosta. ”La regionale resterà chiusa a valle del Comune di Lillianes, in corrispondenza del km 5+700, e a monte del Comune di Lillianes in corrispondenza del Km 5+950. Nella giornata di domani i tecnici preposti effettueranno le valutazioni necessarie in loco, utili alla valutazione del rischio residuo conseguente alla frana verificatasi nella giornata di oggi, 12 gennaio 2018, che ha interessato la strada comunale per la frazione Suc”.

