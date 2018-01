Chirurgo-Zorro ai servizi sociali  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un anno ai servizi sociali e una multa da 10.000 sterline. E’ la sentenza a carico di Simon Bramhall, chirurgo 53enne, condannato dal tribunale di Birmingham per aver inciso le proprie iniziali sui fegati di due pazienti operati. Le iniziali di Bramhall sono state scoperte sul fegato di un paziente che, dopo essere stato sottoposto a trapianto, ha avuto bisogno di un ulteriore intervento, eseguito da un altro chirurgo. L’indagine ha permesso di appurare che Bramhall aveva commesso il medesimo atto ai danni di un altro paziente utilizzando lo strumento necessario per cicatrizzare le lesioni del fegato. L’imputato è stato sospeso nel 2013 dal Queen Elizabeth Hospital di Birmingham e si è dimesso nel 2014.

