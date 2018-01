Roma senza bus e tram, caos Capitale  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Oggi a Roma a rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie regionali, in particolare Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, a seguito dello sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb. L’astensione dal lavoro coinvolge la rete Atac dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio (con le consuete fasce di garanzia). Nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte non è garantito il servizio di scale mobili, montascale, ascensori. BUS PERIFERICI – Sempre oggi è previsto lo sciopero indetto dai sindacati Fast e Usb per la società RomaTpl (bus periferici): il servizio non è garantito dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Non sono attive le ‘Zone a traffico limitato’ diurne del Centro e di Trastevere. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli sprovvisti di permesso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.