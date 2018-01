“Aiutateci”: petroliera in fiamme da 7 giorni  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

L’Iran chiede “assistenza internazionale” per domare le fiamme a bordo della petroliera iraniana ‘Sanchi’ che sabato scorso ha avuto una collisione col mercantile CF Crystal di Hong Kong nel mar Cinese orientale. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. Il vice rappresentante permanente iraniano all’Organizzazione Marittima Internazionale (Imo), Mandana Mansourian, ha incontrato a Londra il segretario generale dell’Imo, Kitack Lim, e ha chiesto la “cooperazione internazionale” per salvare i membri dell’equipaggio intrappolati dal 6 gennaio. Due giorni fa le autorità iraniane hanno annunciato l’avvio dell’operazione per spegnere l’incendio divampato sulla petroliera.

