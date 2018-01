Boldrini: “Nessun patto col Pd prima del voto”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Patto prima del voto? E’ anche tecnicamente impensabile, non solo politicamente. Si può fare rinascere un centrosinistra? Lo vedremo dopo il voto”. Lo dice Laura Boldrini, intervenendo a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

Inoltre, sull’appoggio ai candidati del Partito democratico in Lazio e Lombardia, “non si può prescindere dal merito”. “Zingaretti – spiega – ha ereditato una situazione complicata e la sua strada era in salita. Per Gori invece è diverso, lui ha fatto il sindaco, altra esperienza”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.