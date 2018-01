Travaglio-Lorenzin, botta e risposta su Spelacchio  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Botta e risposta tra il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’ Marco Travaglio, entrambi ospiti a ‘Otto e Mezzo’. A scatenare lo scambio, la domanda di Lilli Gruber sugli scenari post elettorali, tra larghe intese e un eventuale governo a guida Cinque Stelle. “Se vincono quelli che ci hanno portato al disastro attuale… li abbiamo già sperimentati – dice Travaglio -. Dire che gli altri ci porterebbero a un disastro peggiore si può, ma mancano le controprove”. Immediata la replica di Lorenzin, che tira in ballo l’albero di Natale posto a Piazza Venezia: “Abbiamo già Roma, abbiamo Spelacchio, facciamo un grande Spelacchio nazionale e così avremo una grande prova”. “Il fatto che lei parli di Spelacchio invece che dell’insider trading di Renzi a De Benedetti la dice lunga su come siete ridotti – incalza il direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’ -. Si sono dedicati più titoli a un albero di Natale rinsecchito che non agli scandali finanziari e bancari”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.