Berlusconi con Deneuve: “Ha detto cose sante”  

Fonte: adnkronos.com

“Catherine Deneuve ha detto cose sante…”. Ospite di Porta a Porta, Silvio Berlusconi condivide la lettera-appello dell’attrice francese alla luce del caso Weinstein. “E’ naturale che le donne siano contente che un uomo faccia loro la corte. Io non sono molto pratico perché sono sempre le donne a farmi la corte… l’importante è che la corte rimanga nell’eleganza” dice il Cavaliere.

