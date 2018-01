Libri: Lucia Giovannini indica nelle qualità umane ‘Le vie dell’anima’  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Lucia Giovannini indica nelle qualità umane ‘Le vie dell’anima’. L’autrice di bestseller tradotti in otto lingue, formatrice e coach ha messo a punto un percorso che si sviluppa attraverso trenta qualità fondamentali, individuate in 30 carte, che esistono teoricamente dentro ogni essere umano: coraggio, energia, resilienza, motivazione, focalizzazione, determinazione, gratitudine, amore, presenza, rinnovamento, perdono, generosità, empatia, armonia, servizio, umiltà, compassione, pazienza, integrità, autenticità, rispetto, volontà, silenzio, consapevolezza, visione, bellezza, creatività, flessibilità, entusiasmo, fiducia. Trenta qualità individuate unendo la sua formazione in ambito scientifico, con lo studio degli insegnamenti di antiche correnti spirituali in diverse parti del mondo. Dalla fisica quantistica alla neuro-semantica, dai monaci buddisti del Nepal ai nativi americani, Lucia Giovannini ha scoperto che nonostante le differenze semantiche, dicono tutti la stessa cosa: le migliori qualità umane sono le qualità dell’anima. “Le incertezze della vita, le numerose pressioni a cui siamo sottoposti e i ritmi sempre più veloci possono provocare stress, ansia, frustrazione e disorientamento. Quando cadiamo in questi stati d’animo – osserva – rischiamo di credere che i nostri problemi siano irrisolvibili o che la soluzione sia molto difficile. Ma non è così”. Il cofanetto proposto da Roi edizioni contiene le 30 carte e un libro che le accompagna, ricco di approfondimenti, spunti di riflessione, domande di coaching ed esercizi di meditazione. Il cofanetto è nato per essere usato liberamente, “come percorso di crescita personale, per ricevere un aiuto in un momento difficile, per rinforzare una o più qualità, per sviluppare risorse, per creare uno stato d’animo positivo prima di affrontare una situazione che normalmente scatena ansia, stress o nervosismo, per prepararsi a un’occasione importante”, suggerisce infine la fondatrice del metodo ‘Tutta un’altra vita’ e co-direttrice della scuola di Pnl e coaching Luce (Libera Università di Crescita Evolutiva e dell’Istituto di Neuro-Semantica).

