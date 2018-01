Dall’incontro tra un pioniere del bike touring e un senior manager di internet nasce ChronòPlus Srl  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Gabriele Mirra, manager storico che ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione di Internet in Italia, e Paladino Meschi, owner di Chronò Bikes Lucca, fondano ChronòPlus Srl, l’azienda italiana specializzata nell’ideazione e realizzazione di format ciclistici esclusivi in Toscana Lucca, 11 gennaio 2018 – Dall’incontro tra Paladino Meschi – fondatore di Chronò Bikes, operatore leader nella vendita e noleggio di bici da corsa e abbigliamento ciclistico a Lucca, che con grande visione ha intuito già vent’anni fa il potenziale dei servizi turistici legati al ciclismo di alto livello – e Gabriele Mirra, manager che ha vissuto tutta la storia e lo sviluppo di Internet in Italia, ricoprendo ruoli di rilievo fino alla carica di COO di Italiaonline e, in seguito, di CEO di Triboo, nasce ChronòPlus S.r.l, start up innovativa specializzata nella ideazione, realizzazione e prenotazione di format ciclistici esclusivi in Toscana. ChronòPlus risponde a una domanda molto rilevante e ben definita: quella di un pubblico internazionale di grandi appassionati di ciclismo costantemente alla ricerca di nuove esperienze sportive in un contesto unico dal punto di vista paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico, che offra anche una molteplicità di percorsi adatti ai diversi livelli ciclistici. Richieste che trovano nel territorio della Lucchesia, in Toscana, una perfetta e completa realizzazione. Partendo quindi da Lucca, sede della società e tra le mète più conosciute dai ciclisti professionisti che qui vengono ad allenarsi, ChronòPlus opera sull’intera regione, rivolgendo la propria offerta sia alla clientela consumer internazionale, che a quella corporate. I format ciclistici di ChronòPlus sono pensati per rispondere alle diverse esigenze, con un approccio “one stop shop”, e un insieme di servizi solitamente riservati ai ciclisti professionisti. Ogni format comprende: bici Pinarello top di gamma, analisi biomeccanica e setting della bici, guida ciclistica locale professionale, support car con tutto quello di cui si può avere bisogno durante il tour, massaggi defaticanti post-uscita, esperienze enogastronomiche in location esclusive selezionate, top accomodation nel centro storico di Lucca o sulle colline adiacenti. L’offerta ChronòPlus, disponibile on-line sulla piattaforma di booking www.chronoplus.com, si compone di 6 tipologie di tour: enjoy, climbing, elevate, racing, tailor-made, events. Ognuno di questi format può avere una durata tra i 4 e i 7 giorni e un rating sportivo diverso in una scala di difficoltà da 1 a 5, in funzione di una serie di parametri tra i quali: distanza giornaliera percorsa, dislivello, pendenza media delle salite affrontate e altri. “Negli ultimi quindici anni ho trascorso molto tempo a Lucca, dove ho consolidato la visione che la relazione personale e il legame con il territorio e la sua storia, determinano fortemente il successo di molte iniziative imprenditoriali. Quando ho deciso di lasciare Milano per trasferirmi a Lucca mi sono dedicato ad uno dei miei sport preferiti: il ciclismo. Pedalando ho fatto amicizia con Paladino, grande sportivo ed esperto di ciclismo, e con lui in questa iniziativa sono riuscito a mettere insieme tre delle mie passioni: il ciclismo sportivo amatoriale e professionale, Internet, che è il canale attraverso cui sappiamo di poter far conoscere il nostro progetto sui principali mercati internazionali, e la Toscana. Solo chi conosce profondamente il territorio come noi può farlo vivere e scoprire, garantendo un’esperienza ciclistica senza paragoni”, ha dichiarato Gabriele Mirra, Co-founder e CEO di ChronòPlus Srl. “ChronòPlus per me è un sogno che diventa realtà. Sono tanti anni che ho in mente un progetto simile, ma non avevo mai incontrato prima la persona giusta con competenze complementari alle mie con cui realizzarlo. Con Gabriele abbiamo messo in piedi in tempi record un progetto organico e una nuova start-up innovativa dalle enormi potenzialità che sono certo ci darà grandi soddisfazioni”, ha dichiarato Paladino Meschi, Co-founder e Team Manager di ChronòPlus Srl. MEDIA CONTACT Angelia Simona Vecchies simona.vecchies@angelia.it

