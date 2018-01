Addio a Novello Novelli, simbolo della comicità toscana  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Addio all’attore Novellantonio Novelli, noto come Novello Novelli, uno degli interpreti simbolo della comicità toscana. Aveva 87 anni. E’ morto oggi in una casa di riposo di Poggibonsi (Siena), città dove era nato il 2 marzo 1930 e dove tuttora risiedeva. Diplomato geometra, Novelli inizia a dedicarsi allo spettacolo come impresario dei fratelli Mario e Pippo Santonastaso. Debutta come attore cinematografico, dopo una lunga presenza all’interno del Teatro Metastasio di Prato, nel 1981 con il film “Ad Ovest di Paperino” di Alessandro Benvenuti. Poi Novelli diventa uno delle spalle preferite dell’attore e regista pratese Francesco Nuti, che lo chiama a recitare in tutti i suoi maggiori successi: “Madonna che silenzio c’è stasera”, con la regia di Maurizio Ponzi (1982); “Io, Chiara e lo Scuro”, sempre con la regia di Ponzi (1982); “Son contento”, ancora diretto da Ponzi (1983); “Casablanca, Casablanca”, con la regia di Nuti (1985), “Tutta colpa del paradiso” (1985) e “Stregati” (1986), sempre diretti da Nuti.

