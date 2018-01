Rapina da film al Ritz di Parigi  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Rapina milionaria al lussuoso Ritz di Parigi, a Place Vendôme. Cinque uomini, arrivati in scooter e con il volto coperto da passamontagna, hanno preso d’assalto l’hotel a 5 stelle nella centralissima Rue Cambon. Armati di asce, pistole e fucili, hanno infranto, poco dopo le 18, le vetrine della gioielleria, che si trova all’interno del celebre albergo, portando via preziosi e altri oggetti per un valore di milioni di euro. Tre rapinatori, ha riferito la polizia, sono stati arrestati e saranno interrogati. Secondo quanto scrivono i media locali, sarebbero ben noti alle forze dell’ordine per il loro coinvolgimento in altre rapine. Altri due ladri sono ancora in fuga. Non è chiaro se il bottino, stimato in oltre 4 milioni di euro, sia stato recuperato o meno. Durante il colpo nessuno è rimasto ferito.

