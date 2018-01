Fuga in auto contromano in centro, arrestato  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

A Catania un uomo di 37 anni ubriaco al volante della sua auto, e’ stato protagonista di un rocambolesco inseguimento parte del quale e’ avvenuto contromano nel centro cittadino. Alla fine, dopo oltre mezz’ora, l’uomo e’ stato arrestato con accuse che vanno dalla guida senza patente, all’inottemperanza all’alt della polizia, fino alla mancata revisione del veicolo che guidava senza cinture di sicurezza. Nella lunga fuga, l’ubriaco, ha speronato diverse auto.

