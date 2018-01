Palermo, rubato pc con dati sensibili al Policlinico. Il primario:“ Restituitelo”

🔊 Ascolta l'articolo

Qualcuno si è introdotto nell’ospedale Policlinico di Palermo , nella stanza del primario di Audiologia e ha rubato un pc con i dati degli ammalati e utile per salvare le vite umane dal momento che sono contenuti dati sensibili.Un portatile che in sé costa qualche centinaio di euro, ma che aveva installato un software che costa circa 10 mila euro.

E il primario lancia l’appello ai ladri di restituirlo. Sul furto indaga la polizia.

