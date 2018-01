Messina, anziano travolto e ucciso da un’auto

🔊 Ascolta l'articolo

Incidente mortale a Messina. Un anziano, Natale Rebecchi, 70 anni é stato travolto e ucciso da un’auto. L’ incidente è avvenuto intorno alle 17, nel tunnel ferroviario che da viale Europa porta a via Don Blasco, in pieno centro. Una macchina ha investito il pensionato che stava andando verso casa attraverso una galleria completamente al buio.Da una prima ricostruzione sembra che il conducente di una Lancia Ypsilon a causa del buio del tunnel, non si sia accorto della presenza di Rebecchi.

