Berlusconi: “Se vinciamo via il Jobs Act”  

Fonte: adnkronos.com

Il Jobs act ha ‘dopato’ il mercato del lavoro. Per questo se Fi vincerà le elezioni, lo abolirà. E’ stato lo stesso presidente del partito, Silvio Berlusconi, ad annunciarlo a Radio Anch’io su Radio Raiuno. “I dati sull’occupazione giovanile – ha sottolineato l’ex premier, contestando la soddisfazione di Renzi e del Pd – riguardano in gran parte i contratti a termine. Fanno pensare a una crescita dei posti di lavoro, ma sono stati generati dal Jobs Act che a gennaio finirà la sua azione e quindi molti di questi contratti finiranno”. Berlusconi ha quindi annunciato che se Fi andrà al governo abolirà il Jobs act. “Il Jobs act ha dato solo una spinta provvisoria ai contratti a termine, tanto è vero che otto contratti su dieci sono a tempo determinato”. In merito alla Lombardia, Fi appoggerà la candidatura di Attilio Fontana alla presidenza della regione. “Credo che sarà Fontana. Dobbiamo incontrarci con Matteo Salvini – ha precisato Berlusconi – ma vedo che nei sondaggi Fontana ottiene dei risultati che depongono molto bene. Fontana è stimato, abbastanza conosciuto, è una persona affidabile che può dare un buon governo alla Lombardia per i prossimi 5 anni”. Berlusconi ha voluto precisare poi la natura del contrasto con la Lega, sulla candidatura: “Noi avevamo solo chiesto tre giorni per poter fare dei sondaggi, che ci hanno dato certi risultati. Quindi il risultato finale di questa riflessione è che va bene. Riteniamo che l’avvocato Fontana sia un ottimo candidato che anche noi sosterremo”.

