Gli artificieri dei carabinieri hanno fatto brillare un trolley sospetto abbandonato in via Emerico Amari, nei pressi dell’Hotel Garibaldi, a Palermo. La valigia e’ risultata vuota. E’ stato riaperto il traffico veicolare e pedonale dopo il cessato allarme. (ITALPRESS).

