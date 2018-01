‘Babbo Natale non esiste’, viene licenziata  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Svelare ad una giovane cliente che Babbo Natale non esiste può essere motivo di licenziamento. Lo ha stabilito un tribunale spagnolo di Santa Cruz di Tenerife, che ha ritenuto giustificato il licenziamento per motivi disciplinari di una commessa che aveva fatto l’incauta rivelazione. I fatti si sono svolti nel reparto gioielleria e orologi del grande magazzino ‘El Corte Ingles’ di Tenerife nel dicembre 2015. La commessa, che secondo i datori di lavoro era già stata ripresa in passato per il suo comportamento, ha suggerito ad una bambina di 7 anni e al padre di andare in un altro reparto in modo che la mamma potesse comprare i regali di Natale in pace. La rivelazione che fossero i genitori a comprarli ha così “turbato” la bambina, lasciando di sasso anche i genitori, secondo quanto riferito in tribunale. Il direttore del negozio si è poi scusato con i clienti per le parole della commessa.

