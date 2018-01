🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una troupe di ‘Striscia la Notizia’, con l’inviato Moreno Morello, ha subìto un’aggressione da parte di alcuni cinesi che vivono e lavorano nei capannoni alla periferia di Firenze e Prato. Da quanto si apprende, Morello è stato colpito e spintonato mentre con la troupe stava effettuando riprese per l’inchiesta sul ‘Progetto lavoro sicuro’ della Regione Toscana.

