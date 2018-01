Slavina su condominio, paura a Sestriere  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una valanga si è staccata a causa delle forte nevicate di questi giorni, invadendo la scorsa notte a Sestriere, in Alta Val Susa, un condominio di cinque piani, composto da 89 appartamenti, per lo più monolocali e seconde case. Solo 15 di questi erano abitati al momento della slavina, che è penetrata al primo piano e nel seminterrato rompendo porte e finestre e invadendo alcuni appartamenti e parti comuni dell’edificio. Immediati sono scattati i soccorsi: vigili del fuoco e carabinieri hanno evacuato tutte le 29 persone che si trovavano nel condominio. che sono state fatte uscire tramite un passaggio nel garage. Nessuno è rimasto ferito ma il condomino è stato dichiarato inagibile. Gli evacuati sono ora ospitati in alcune strutture alberghiere a spese del Comune.

