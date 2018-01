Gasparri in pole per la Regione Lazio  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Resta ancora da sciogliere il nodo del candidato del centrodestra alla guida della Regione Lazio. Allo stato, anche alla luce del vertice di ieri ad Arcore, in pole position ci sarebbe l’azzurro Maurizio Gasparri, gradito a Silvio Berlusconi e dato per favorito rispetto ad altri nomi, come quelli del giornalista Rai Gennaro Sangiuliano e del candidato di Fdi Fabio Rampelli. Non si può parlare, però, di accordo fatto sul vicepresidente del Senato, perché c’è sempre il caso di Sergio Pirozzi da risolvere. Il sindaco di Amatrice, infatti, sostenuto dalla Lega, non intende mollare.

