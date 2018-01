Calenda: “Abolire canone Rai è uno sbaglio”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sul canone Rai, “mi pare che Renzi si sia corretto e che voglia solo continuare ad abbassarlo e questo è giusto; ma abolirlo e farlo pagare con la fiscalità generale è uno sbaglio”. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, parlando a ‘Circo Massimo’ a Radio Capital. “La fiscalità generale sono gli stessi soldi dei cittadini: i soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini” ha aggiunto.

