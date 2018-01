“Arbitraggio scandaloso”: lo sfogo di Varriale dopo Cagliari-Juve  

🔊 Ascolta l'articolo

“Cagliari-Juve è sembrata una partita del passato quando non c’era Var, non usata inspiegabilmente sul mani in area di Bernardeschi da rigore. Assurdo anche non fischiare la gomitata su Pavoletti. X me Calvarese scandaloso”. E’ lo sfogo via tweet con cui sabato sera il giornalista Enrico Varriale ha manifestato il suo dissenso nei confronti dell’arbitraggio del match vinto dai bianconeri sul campo della squadra sarda. Una reazione che ha provocato, a sua volta, la reazione di molti utenti del social: “Chi lavora per una rete pubblica, finanziata dai soldi dei contribuenti, dovrebbe avere almeno il buonsenso di fingere imparzialità” si legge in uno dei tanti commenti. E c’è chi scrive: “In generale, un dipendente (e giornalista) di un ente statale dovrebbe avere sempre etica ed un certo distacco”. E così, tweet dopo tweet, è arrivato anche il commento del vice direttore di Rai Sport, Marco Mazzocchi: “Non è nei poteri di un ViceDirettore (io) censura o sanzione di un collega per l’uso privato che fa di Twitter. Chiaro che sui contenuti che mi avete girato mi dissocio pubblicamente. E specifico che NON RAPPRESENTA LA LINEA DI RAISPORT”.

