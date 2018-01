Vince 1 milione alla Lotteria: “Ma per me sono troppi”  

🔊 Ascolta l'articolo

“Mi trovavo nel parcheggio della discoteca dove aiuto i ragazzi a trovare posto. Poi mi hanno detto che un biglietto della lotteria è stato venduto a Pinerolo. Ho guardato il numero ed era il mio. Ancora un po’ e mi prendeva un infarto”. Biagio Vigna è uno dei fortunati della Lotteria Italia che è riuscito a staccare il biglietto vincente, quello da un milione di euro (P 462926). L’uomo, 60 anni, fa il parcheggiatore e vive a Pinerolo, Torino, e al sito ‘Vocepinerolese.it’ ha raccontato come è andata. PER LA FIGLIA – “Il biglietto lo avevo comprato per mia figlia, per farle un regalo e in effetti il biglietto è suo – ha detto -. Anche lei, quando ha visto il biglietto vincente, è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. E io le ho detto ‘il biglietto è tuo fanne ciò che vuoi'”, anche perché, ha raccontato, per lui quei soldi “sono troppi”. LO STUPORE – “Non li voglio – ha aggiunto -. Lei è giovane, io il mio tempo l’ho fatto”. Il 60enne, a differenza di altri, non ha avuto paura di confessare la vincita alla lotteria. “Perché dovrei avere paura o stare zitto? – ha concluso -. Mai vista una cosa del genere, l’ho dovuta dire a tutti… chi se ne frega”.

