Fonte: adnkronos.com

“A Roma mi chiamano ‘er moviola”, ma “sono orgoglioso di aver contribuito a rasserenare il clima. Un paese che litiga troppo, che non ha valori condivisi e’ un Paese a rischio”. Lo ha detto Paolo Gentiloni ospite a ‘Che tempo che fa’

