Gerry Scotti torna a condurre ‘Striscia la notizia’  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Da domani, lunedì 8 gennaio, Gerry Scotti torna dietro al bancone di Striscia la notizia al fianco di Michelle Hunziker. Gerry, che prende il posto di Ezio Greggio, commenta così il suo ritorno al Tg satirico di Antonio Ricci, di cui ha condotto 128 puntate: “Presentare Striscia la notizia è il sogno di ogni persona che fa il mio lavoro. Per me lo era quando ero un giovane conduttore e l’ho realizzato in alcuni momenti eclatanti della mia vita, anche con delle cose molto divertenti ed emozionanti, come quando ho sfondato la scrivania con Gene Gnocchi e quando ho condotto la puntata storica super guardata con Mike Bongiorno. Non me lo dimenticherò mai! E adesso per me sarà come tornare a casa con Michelle, grande amica e compagna di mille avventure a Paperissima, ma anche a Striscia. In occasione di questo trentennale, Striscia è letteralmente la casa degli italiani. Preparatevi che arrivo e rinforzate il bancone!”. “Gerry è famiglia – ha commentato Michelle Hunziker – trasmette gioia e serenità ed è sempre bello lavorare con lui. Il nostro argomento quotidiano preferito è il cibo e la cena che ci aspettano dopo Striscia!”. La coppia Hunziker-Scotti condurrà il Tg satirico di Antonio Ricci fino al 3 febbraio. Dal 5 febbraio lascerà il posto a Ficarra e Picone.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.