Fisco, in arrivo 300mila cartelle  

Fonte: adnkronos.com

Dopo il ‘congelamento’ di Natale, riparte l’invio delle cartelle con le richieste di pagamento da parte di ‘Agenzia delle Entrate-Riscossione’. Dal 23 dicembre al 7 gennaio, infatti, era prevista la spedizione di circa 320mila atti che invece sono rimasti ‘congelati’, ad eccezione di poche migliaia di casi cosiddetti inderogabili che sono stati comunque notificati, per la maggior parte con la Pec (posta elettronica certificata). L’obiettivo, si legge sul sito dell’Agenzia, era quello di “non creare inutili disagi durante le festività natalizie evitando il recapito di richieste di pagamento in questo periodo particolare dell’anno”. Da lunedì però, secondo quanto disposto da un provvedimento degli uffici dell’ente di riscossione, circa 305mila cartelle saranno recapitate.

