Carburanti, occhio al portafoglio  

Fonte: adnkronos.com

Verso un prezzo dei carburanti in lieve aumento nei prossimi giorni con scostamenti compressi al massimo in 0,5 cent al litro in più. A sostenerlo, nell’Osservatorio prezzi, è il presidente di Figisc -Confcommercio, Maurizio Micheli. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro -sottolinea Micheli-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di una contenuta crescita dei prezzi media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio ‘self’ e ‘servito’ per i prossimi giorni con scostamenti limitati in 0,5 centesimi al litro in più”. Al monitoraggio, effettuato in collaborazione con Assopetroli – Assoenergia, dei prezzi pubblicati dalla Commissione Europea “risulta che nella data del primo gennaio lo ‘stacco Italia delle imposte sui carburanti’ è di +22,8 cent/litro per la benzina e +21,1 per il gasolio [in media ponderale tra i prodotti +21,7] e le imposte hanno inciso nella settimana sul prezzo finale della benzina per il 63,94 % e per il 60,00 % su quello del gasolio”.

