“Cercasi praticante bella e in tacchi a spillo”, l’annuncio choc  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Cercasi “una giovane avvocatessa o praticante avvocatessa da inserire nello studio professionale”, tra “i requisiti bella presenza, abbigliamento consono alla professione (tailleur e tacchi a spillo) oltre che essere single”. L’annuncio, pubblicato sul web da un avvocato di Caserta, è rimbalzato su Fb e denunciato in un post dal movimento ‘Se non ora quando’. L’avvocato Domenico Giannelli, che lo aveva pubblicato, si difende spiegando che è stato già rimosso e che si trattava solo di una “provocazione”. “Dopo il caso Bellomo, che conosco, ho voluto fare una provocazione con questo messaggio per vedere un’eventuale risposta che per fortuna non c’è stata: ne ho ricevuta solo una da un uomo. Era solo una provocazione – ribadisce -certamente non vado a selezionare una collaboratrice sulla base dei vestiti, ma della competenza”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.