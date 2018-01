Botta e risposta, pari tra Chievo e Udinese  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Finisce 1-1 l’anticipo della ventesima giornata di Serie A tra Chievo e Udinese disputato allo stadio Bentegodi di Verona. I friulani mancano così la sesta vittoria di fila, mentre i veneti fermano a tre la serie di sconfitte consecutive, ma mancano ancora l’appuntamento con la vittoria che manca da 6 turni, dal successo per 2-1 sulla Spal del 25 novembre. In classifica i bianconeri sono settimi con 28 punti, mentre i gialloblù tredicesimi a quota 22. Inizio forte dei padroni di casa che si rendono pericolosi dopo 4 minuti con un colpo di testa di Stepinski, servito da Birsa, sul quale è bravo Bizzarri. Al 10′ arriva il vantaggio gialloblù con Radovanovic a segno con uno splendido sinistro dai 25 metri. Pochi minuti dopo il Var entra in scena annullando per fuorigioco il gol del 2-0 di Cacciatore. Il difensore di Maran era andato a segno con un colpo di testa su un calcio di punizione battuto da Birsa. I bianconeri provano a scuotersi e al 22′ si fanno vivi in contropiede con De Paul che serve Lasagna in area; quest’ultimo però sbaglia il controllo quel tanto che permette a Sorrentino di intervenire in uscita. Il pareggio arriva al 41′ grazie all’autorete di Tomovic. Jankto apre per Pezzella sulla sinistra, questi mette in mezzo un pallone rasoterra che il difensore serbo devia nella propria porta sorprendendo Sorrentino. Nella ripresa cresce la squadra di Oddo alla quale manca però il colpo del ko. Samir ci prova al 18′ ma il suo sinistro da fuori area è fuori misura. Alla mezz’ora pericoloso Jankto, ben servito da De Paul, ma Bastien respinge la conclusione del ceco. Nel finale si riscatta Tomovic con una perfetta chiusura difensiva su Lasagna evitando il ko ai suoi.

