Frana tra Sestri e Lavagna, chiusa l’Aurelia  

Fonte: adnkronos.com

Rimarrà chiusa al traffico per diversi giorni e in entrambe le direzioni la strada statale Aurelia nei pressi della galleria Sant’Anna tra i comuni di Sestri Levante e Lavagna, nel levante della provincia di Genova, interessata da una frana che nella serata di ieri ha provocato la caduta di alcuni massi che si sono staccati dal costone di roccia soprastante. Nel pomeriggio l’assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha effettuato un sopralluogo sul posto con Anas il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e il commissario del comune di Lavagna. La strada rimarrà bloccata per i prossimi giorni mentre i lavori dei tecnici proseguiranno anche durante il weekend per risalire alle cause dello smottamento. Mentre sono ancora in corso i lavori da parte delle squadre di rocciatori di Anas per eliminare i detriti depositati sul fondo stradale, secondo le previsioni le gallerie resteranno chiuse almeno fino a lunedì. Dopo i primi interventi di perlustrazione della scarpata per l’eliminazione di alcuni massi pericolanti sono state compiute le verifiche tecniche necessarie ad avviare gli interventi di messa in sicurezza. I danni maggiori sono stati riscontrati nella parte alta della parete rocciosa interessata da lavori di costruzione in un’area privata. A partire da domattina, compatibilmente con le condizioni meteo e in garanzia di sicurezza dei lavoratori impiegati, i lavori saranno effettuati con l’ausilio di mezzi specializzati. Le operazioni dureranno alcuni giorni. La pulizia della scarpata consentirà l’ispezione e la valutazione complessiva del fronte roccioso e delle cause dello smottamento necessarie per stimare i tempi di riapertura in sicurezza.

