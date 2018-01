🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ giallo a Ficarazzi, nel palermitano, dove un uomo è stato trovato cadavere. La vittima è un 61enne, il cui corpo senza vita è stato scoperto in via Pirandello. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per capire cosa è successo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.