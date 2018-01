Riparte la caccia al Napoli  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Scudetto, siamo a metà strada. Dopo il titolo di Campione d’inverno, riparte infatti la caccia al Napoli. Ancora 19 giornate e, se tutto sarà come è stato finora – con capovolgimenti e sorpassi e contro-sorpassi in vetta – il Tricolore potrebbe essere davvero aggiudicato solo all’ultima giornata, il prossimo 20 maggio. Il primo match in programma per la prima giornata del girone di ritorno è Chievo-Udinese, con i veneti che cercheranno di stoppare la squadra di Oddo reduce da 5 vittorie di fila su sei partite (cioè da quando è arrivato sulla panchina dei friulani quando è stato sconfitto dal Napoli). In serata, il big match tra Fiorentina-Inter. Poi tutte le altre partite nel giorno della Befana (tra cui Spal-Lazio e Roma-Atalanta) con la vetta che sarà ancora – per il momento – una sfida a due: i partenopei a 48 punti ospitano in casa il Verona mentre la Juventus, che segue a una lunghezza, gioca a Cagliari. Dieci delle ultime 11 squadre che hanno vinto il titolo di ‘Campione d’inverno’ hanno poi preso anche lo Scudetto, ad eccezione proprio del Napoli nel campionato 2015/16 vinto dai bianconeri. E ora, ancora una volta, la sfida riparte.

