Cervinia isolata, 10mila turisti bloccati  

Fonte: adnkronos.com

E’ ancora chiusa la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta), interdetta al traffico da ieri sera per pericolo valanghe. Al momento la commissione valanghe, fanno sapere dalla polizia locale di Valtournenche, sta facendo un sopralluogo per verificare la situazione e alle 8 dovrebbe riunirsi per decidere se riaprire o meno la strada. Si stima che circa 10mila turisti, tra quelli in albergo e nelle seconde case, siano bloccati a Cervinia.

