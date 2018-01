Il matrimonio evita l’adulterio: ” Sì a spose a 9 anni”. Scoppia polemica

🔊 Ascolta l'articolo

Una notizia che già fa discutere il mondo dei social e non solo…. Sul sito della Diyanet, l’Autorità per gli Affari religiosi, massima autorità dell’Islam in Turchia e direttamente controllata dal governo, si legge che il matrimonio evita l’adulterio e può essere contratto appena si entra nell’età della pubertà, già dai 9 anni per le donne e dai 12 anni per gli uomini.

Una presa di posizione che va in netta controtendenza agli sforzi fatti a livello mondiale per diminuire quella che ormai è una vera e propria piaga.

Il principale partito di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, il socialdemocratico Chp, a chiesto l’apertura di un’inchiesta.

