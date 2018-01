Bimbo di 5 anni trovato morto in casa. Il padre condotto in caserma

🔊 Ascolta l'articolo

Tragedia a Jesi. Un bambino è stato trovato morto in casa a 5 anni.Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ucciso dal padre 25enne che è stato portato in caserma dai carabinieri. La prima telefonata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 18 alla Croce verde del paese. Insieme agli uomini del 118, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il bimbo esanime a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo durati più di 40 minuti.

In casa c’era anche la madre, 24enne e incinta, in un tale stato di choc da rendere necessario il ricovero all’ospedale Carlo Urbani .

