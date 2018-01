Befana Storm  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Tempo in deciso peggioramento a ridosso della giornata che, da tradizione, chiude le festività natalizie: il 6 gennaio piogge, neve, venti forti raggiungono il nostro Paese, interessando alcune regioni. Caldo venti africani trasporteranno verso l’Italia un intenso fronte instabile, il primo ciclone di questo nuovo anno. Domani – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – tempo in peggioramento già dal mattino su Piemonte, Liguria, Alpi e Prealpi. Precipitazioni intense al Nordovest, specie su alto Piemonte e sulla Liguria. RITORNA LA NEVE – Neve copiosa sui settori alpini, dapprima sopra 900 metri, poi quota in rialzo. Neve sulle Prealpi e al Nordest 1300 metri. VENTI – Soffieranno dai quadranti meridionali, generalmente di Scirocco, forte sul Tirreno; locali mareggiate sulle coste. TEMPERATURE – In graduale aumento su tutte le regioni, valori massimi decisamente miti al Centro-Sud. MALTEMPO NO-STOP – Il vortice ciclonico è destinato poi a portare ancora forte maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche all’inizio della prossima settimana, in particolare nella giornata di lunedì 8 gennaio, insistendo nella sua azione perturbata anche nel corso di martedì 9. Rischio di locali nubifragi e neve copiosa sulle Alpi oltre i 1000/1200 metri.

