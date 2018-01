M5S, mail agli aspiranti candidati: “Inviate il certificato penale”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Caro iscritto, ti confermiamo che la tua proposta di candidatura è stata acquisita. Ai fini di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per accettare la medesima, ti invitiamo a far pervenire, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2018, i seguenti documenti: certificato penale; certificato dei carichi pendenti; 335 c.p.p. se a conoscenza di indagini o procedimenti penali a tuo carico, con una breve descrizione dei fatti”. E’ il contenuto, a quanto apprende l’Adnkronos, della mail inviata dal M5S a coloro che si sono auto-candidati alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Gli aspiranti candidati dovranno spedire la raccomandata con i documenti richiesti al seguente indirizzo: “Comitato elettorale del MoVimento 5 Stelle per le elezioni politiche via Piemonte, 3 00187 Roma”. Recapito diverso dalla sede legale indicata nell’atto costitutivo del comitato (via del Colosseo, 23). “La mancata ricezione dei documenti richiesti entro il termine perentorio sopra indicato, determinerà automaticamente la non accettazione dell’auto-candidatura. Nei prossimi giorni potrai continuare a perfezionare il tuo profilo inserendo i dati per la candidatura”, si legge ancora nella mail.

