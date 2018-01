Usa, ‘ciclone bomba’ si abbatte sulla East Coast  

🔊 Ascolta l'articolo

Un “ciclone bomba” sta spazzando la costa orientale degli Stati Uniti, con neve e forti venti che hanno investito 13 Stati, dal Maine fino alla Florida, imbiancata per la prima volta dopo 30 anni. La neve è arrivata anche in Georgia e in Carolina del Sud, con un record di 12 centimetri che non si vedeva dal 1989. Almeno 3580 voli sono stati cancellati e 1236 sono stati ritardati a causa delle condizioni estreme del tempo, secondo i dati del portale FlightAwarae. Il ciclone bomba, ovvero un brusco abbassamento della temperatura vari gradi sotto la media, è iniziato ieri e dovrebbe raggiungere un picco domani con temperature di -8 gradi in Florida e -27 a New York e Boston. Già oggi tutti gli aerei sono rimasti a terra negli aeroporti di New York a causa dei forti venti, mentre il sindaco Bill De Blasio ha avvertito che in alcune parti della città la neve potrebbe arrivare a 25 centimetri di altezza e le raffiche di vento a 80 chilometri orari. A Washington è prevista una temperatura di -17 gradi. Maine e New Jersey hanno ordinato la chiusura di tutti gli uffici statali, mentre in Connecticut è in vigore lo stato d’emergenza e nei negozi vi sono state scene di accaparramento di beni alimentari e acqua minerale.

