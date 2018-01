Svelato il segreto dei capelli di Trump  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il libro scandalo di Michael Wolff rivela anche il segreto della chioma di Donald Trump. Secondo quanto si diverte a raccontare agli amici la figlia preferita Ivanka, al centro del capo del presidente c’è una pelata, la cui ampiezza è stata ridotta con un intervento di lifting del cuoio capelluto. Le cime dei capelli, che crescono davanti e attorno alla pelata, vengono riunite al centro e poi tirate indietro. Il tutto, si legge in una anticipazione del Daily Mail, viene fissato con la lacca. Anche il colore, come era intuibile, non è naturale. Trump si serve di un prodotto chiamato “Just for Men”, che serve a nascondere i capelli grigi. Più a lungo si lascia agire il prodotto, più il colore diventa scuro. Ma il presidente americano è impaziente e i capelli risultano biondo arancio.

