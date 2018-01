Kim sbaglia mira: missile sfiora Pyongyang  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Un errore capita a tutti, ma quest’ultimo di Kim avrebbe potuto essere molto pericoloso. Secondo quanto riporta ‘The Diplomat’, un missile a media gittata, per sbaglio, a Tokchon, non troppo distante dalla capitale Pyongyang. Il test sarebbe fallito, colpendo alcuni edifici industriali e agricoli, nell’aprile di un anno fa, ma soltanto ora si è venuto a sapere. Le immagini mostrano che l’esplosione ha causato gravi danni nell’area, che è densamente popolata, ma non c’è modo di dire se ci siano state delle vittime.Se il missile avesse finito come da programmi il suo volo di prova, sarebbe finito nella parte settentrionale del Mar del Giappone.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.