E’ diventata mamma, ma per Tribunale resta il padre perché…

Malgrado abbia ormai cambiato sesso, una donna tedesca dovrà comunque comparire come ‘padre’ sul certificato di nascita del figlio. Così ha deciso la Corte federale di giustizia tedesca, al termine di una complessa vertenza giudiziaria civile.

La donna al centro della vicenda aveva congelato il suo seme prima di affrontare l’operazione chirurgica per cambiare sesso. Lo stesso seme è servito a inseminare la sua partner, che ha partorito un bambino nel 2015. La donna che ha partorito è stata registrata come madre, ma la stessa qualifica è stata negata alla sua compagna.

L’ufficio del registro ha infatti argomentato che la legge prevede che il padre e la madre biologici siano un uomo e una donna. La Corte Federale, massima istanza civile tedesca, ha sostenuto questa interpretazione, sottolineando che il ‘padre’ era un uomo quando ha congelato il seme. (Civ/AdnKronos)

