Fondazione Federico II, da Acierno alla Monterosso, Micciché non concorda

Sulle polemiche scatenate dalla nomina di Patrizia Monterosso, intramontabile manager regionale, alla guida della Fondazione Federico II una nota attribuita ad ambienti vicini al presidente dell’ Ars Micciché fa notare come “il presidente dell’Ars, che e’ anche presidente della Fondazione ‘Federico II’, non ha bisogno di concordare con alcuno una nomina che é di sua esclusiva competenza. Ma essendo stata la dottoressa Monterosso dipendente della Regione fino allo scorso 2 gennaio, per correttezza istituzionale ha anticipato al presidente Musumeci che, quindi, ne era informato, la volonta’ di avvalersi dell’esperienza dell’ex segretario generale della Regione, per il rilancio della ‘Federico II’”.

Il fatto che la nomina sia di sua esclusiva competenza sicuramente è noto a Cancelleri, suo vice, e all’intero direttivo della Fondazione, formato dal consiglio di presidenza dell’Ars.

Sulle motivazioni e l’opportunità della scelta, viste le note vicende che hanno visto coinvolta la Monterosso, fra cui un procedimento in corso e una condanna milionaria per danni all’amministrazione di cui era dirigente, forse sarebbe il caso che Micciché desse qualche spiegazione. Non certo ai suoi elettori, quelli per lui hanno concluso con il voto la loro ragione di esistere, ma certo ai vertici del Parlamento regionale.

Basti considerare che la precedente scelta “non concordata” di Micciché al suo insediamento, nella legislatura che lo vide Presidente, fu quella di un suo storico protetto, Alberto Acierno, le cui vicende giudiziarie sono ben note e si trova ancora agli arresti domiciliari.

Evidentemente Micciché non è superstizioso.

