Fonte: adnkronos.com

Beata per la Chiesa ma santa per il popolo, Angela nacque a Foligno nel 1248 e, alla morte del marito e dei figli, si fece terziaria francescana. Durante un pellegrinaggio ad Assisi nel 1281 ebbe una serie di visioni mistiche di cui lasciò una testimonianza scritta. ‘Lella da Foligno’ morì nel 1309.

