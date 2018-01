La Juve mata il Toro e vola in semifinale  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La Juve non molla niente. Supera 2-0 il Torino nel derby e si guadagna l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove troverà l’Atalanta. A decidere il match le reti di Douglas Costa e Mandzukic, quella del croato confermata dopo l’utilizzo del Var. Gara a senso unico, il Toro pericoloso solo nel primo tempo con un palo colpito da Niang. I bianconeri partono subito forte, e dopo appena 15 minuti trovano il vantaggio: un rimpallo di Baselli su Dybala al limite dell’area favorisce Douglas Costa, il brasiliano anticipa Molinaro e fredda Milinkovic Savic con un siluro all’incrocio dei pali. Il Toro reagisce. Niang supera di slancio Sturaro e colpisce il palo con un un diagonale secco e velenoso. Nella ripresa la Juve chiude i giochi. Al 67′ il raddoppio di Mandzukic, ma l’azione è viziata da fallo di Khedira su Acquah e i granata protestano a lungo. L’arbitro si rivolge al Var e convalida il gol. I bianoconeri strappano il pass per la semifinale per la quarta volta di seguito.

