Befana con la neve nella calza. La giornata festiva della Befana porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con neve localmente intensa su alcuni settori del Belpaese. SITUAZIONE – Dal 6 gennaio – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – un ciclone atlantico che si posizionerà tra Francia e Spagna richiamerà venti caldi africani. Saranno le regioni settentrionali, le prime ad essere raggiunte dalle precipitazioni. NEVE SULLE ALPI – Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui settori alpini occidentali a partire da 1000 metri; quota neve più elevate su Alpi orientali, sopra 1400 metri. La neve cadrà abbondante soprattutto sul cuneese, ma anche in val d’Ossola, su biellese, torinese e in Val d’Aosta. NEVE SULLE PREALPI – La quota neve dei settori prealpini, più esposti ai venti caldi africani, partirà dai 1400 metri circa, ma tendente a diminuire dalla sera. Quota più bassa sul Piemonte.

