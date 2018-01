Scuola, rientro con sciopero  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Tavolo al ministero dell’Istruzione, nella giornata di giovedì 4, e astensione dal lavoro l’8 gennaio sulla questione dei docenti diplomati magistrale. “Mentre l’Anief ha organizzato uno sciopero specifico della categoria insieme a Saese e Cub, con la partecipazione di Cobas e Unicobas con manifestazione nazionale presso Viale Trastevere, i sindacati rappresentativi sono stati invitati a un primo tavolo politico sulla questione: se la proposta dell’amministrazione non sarà soddisfacente, la contestazione assumerà dimensioni sempre maggiori”. Lo sottolinea la stessa associazione sindacale Anief sulla questione dei docenti diplomati magistrale. “Nel frattempo, tutte le Rsu delle scuole italiane confermano lo stato di agitazione – continua Anief – Parallelamente, vanno avanti tutte le iniziative giudiziarie avviate dall’Anief presso le corti europee e nazionali per superare la sentenza della plenaria”. “Le organizzazioni sindacali rappresentative non dovranno accontentarsi di una possibile fase transitoria da introdurre anche per il personale dell’infanzia e della primaria – sottolinea Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – sarebbe comunque un’ingiustizia, perché l’unica strada percorribile è che tutti i diplomati magistrale iscritti con riserva nelle GaE siano confermati nei ruoli, subito, a tempo indeterminato e determinato, anche attraverso la riapertura delle GaE per tutto il personale in possesso di abilitazione”.

