Evade dalla detenzione domiciliare, viene arrestato vicino la stazione di Bagheria

🔊 Ascolta l'articolo

La polizia ha arrestato un 23enne bagherese che si trovava sotto il regime della detenzione domiciliare dal 20 dicembre. Il controllo da parte delle forze dell’ordine sull’esecuzione delle diverse pene, tra cui quelle alternative alla detenzione e quelle cautelari, è stato intensificato dopo un ordine impartito dal Questore di Palermo, Renato Cortese .

Già nella mattinata dell’ 1 gennaio, il giovane si era recato, arbitrariamente e senza averne informato la Polizia di Stato, al Presidio Territoriale di Emergenza per un problema di salute. Durante il pomeriggio, avrebbe pianificato di allontanarsi definitivamente dalla sua abitazione.

I poliziotti dopo una serie di ricerche lo hanno rintracciato vicino la stazione ferroviaria.

Agli agenti che gli chiedevano le ragioni di questo secondo allontanamento, l’uomo ha risposto di avere litigato con un parente convivente e di avere preferito fare un giro fuori di casa per allentare la tensione.

Il provvedimento è stato già convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.