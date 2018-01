Lo schianto, le fiamme, la morte   

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una famiglia distrutta in un inferno di fiamme. Sei le vittime in totale della tragedia avvenuta ieri pomeriggio lungo l’autostrada A21 Torino-Brescia, all’altezza di Manerbio, quando un camion ha tamponato un’auto ferma per un precedente incidente facendola impattare con un’autocisterna, che ha poi preso fuoco (VIDEO). A morire nel terribile schianto, l’uomo alla guida del tir e una intera famiglia di cinque persone, fra cui due bambini. Uno scenario terribile, che ha reso complicato il lavoro dei soccorritori che tra fumo e fiamme hanno provato a salvare, senza riuscirci, le vittime travolte dall’incendio. Fatale l’impatto fra il tir e l’autocisterna – che trasportava liquidi infiammabili – che ha innescato l’esplosione. L’esatta dinamica dell’incidente mortale sarà al centro di un sopralluogo delle forze dell’ordine previsto per oggi.

