Incidente A21, fiamme e fumo in autostrada  

Fiamme altissime e una colonna densa di fumo nero. Sono le prime immagini riprese dalla polizia accorsa sul luogo dell’incidente sulla A21 che ha coinvolto un’autocisterna che trasportava gasolio. Sei le persone che hanno perso la vita per lo scontro tra quattro mezzi pesanti e un’auto. L’autostrada è chiusa in entrambi sensi di marcia nel tratto del comune di Montirone, all’altezza del ponte 217 tra lo svincolo Brescia Sud e Brescia Centro, per consentire i rilievi della Stradale.

